Verissimo, Eva Grimaldi: "Mi disse subito che era gay. E a letto...". Esplosiva rivelazione sulla storia con Gabriel Garko

Tutta la verità di Eva Grimaldi, a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di 17 ottobre, infatti, l'attrice si è sbottonata sulla storia con Gabriel Garko, storia costruita a tavolino, si è scoperto dopo il coming-out dell'attore. Ma davvero i due hanno solo finto? Non proprio: "Lo ho amato subito, il mio amore. Noi ci siamo amati. Due persone non devono andare a letto per avere l’amore perfetto", ha spiegato la Grimaldi. E ancora: "Io ho accettato che lui fosse il mio fidanzato". Insomma, la storia era nata a tavolino, circostanza che la Grimaldi assicura essere stata molto comune nello spettacolo soprattutto nell'epoca pre-social, "si chiama star-system", ha spiegato. Storia costruita, dove però, ribadisce la Grimaldi, c'era del sentimento vero. Tanto che riferendosi alla vicenda di Adua Del Vesco, ha aggiunto: "C’è una differenza tra le storie di Adua e Gabriel, di Adua e Morra. Io con Gabriel ci vivevo, mangiavamo nello stesso piatto". La Grimaldi, comunque, aggiunge: "Ho saputo fin da subito che era gay, me lo disse". I due, oggi, sono rimasti grandi amici.

