Tu si que vales da restarci secchi: si spoglia, passeggia su Rudy Zerbi e lo massaggia vestita così in diretta tv

Immagini ad altissimo tasso erotico direttamente da Tu si que vales, il programma di sabato sera in onda su Canale 5. Già, perché Rudy Zerbi si è sottoposto alla massoterapia, un peculiare massaggio effettuato dalla giapponese Emira Morihata. Un terremoto sexy. Dopo essersi sdraiato sul lettino, ecco che Emira si spoglia e inizia a ballare sul suo corpo, letteralmente. Tanto che Zerbi afferma: "Non inquadrate zone sensibili". Insomma, era eccitato, difficile dargli torto. Il numero per inciso è piaciuto moltissimo ai giudici. Per raffreddare i bollenti spiriti di Rudy Zerbi, una volta terminata la piccantissima performance, Maria De Filippi gli ha versato dell'acqua sul volto. Godetevi il massaggio...

