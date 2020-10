Tu si que vales, sceneggiata di Teo Mammucari con Rudy Zerbi: "Li mort*** tua, scemo, ti querelo". Volano parole grossissime

18 ottobre 2020 a

Ancora scintille a Tu si que vales tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari, un format nel format, per il programma del sabato sera in onda su Canale 5. I due, come è noto, non perdono occasione per scornarsi. E questa volta, addirittura, Mammucari ha minacciato querele. Il tutto dopo l'esibizione di Pinuccio, personaggio "peculiare" che viene da Matera, il quale ha palesato tutto il suo interesse per Maria De Filippi, con cui vorrebbe entrare in contatto. Pinuccio, inoltre, ha detto di ammirarla moltissimo e di essere a Tu si que vales solo per incontrarla.

Parole, quelle del concorrente, che hanno innescato Mammucari, che al termine dell'esibizione ha chiesto: "Pinuccio, tu vuoi il mio sì oppure il telefono di Maria?". E Pincuccio: "Me lo dai?", ovviamente riferendosi al numero di telefono. A quel punto ecco inserirsi Rudy Zerbi, che ha sì iniziato a leggere un numero di telefono, ma non era quello della De Filippi bensì di Mammucari. Quest'ultimo, quando si è accorto del fatto che il numero era il suo, si è alzato ed è scattato davanti a Zerbi: "No! Li mortacci tua, ha dato il numero del mio cellulare 'sto scemo. Mo' ti querelo", ha urlato (il programma aveva però bippato le cifre del numero). Insomma, una vera e propria sceneggiata: lo scontro Zerbi-Mammucari continua.

