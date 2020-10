Che tempo che fa, Vincenzo De Luca a Fabio Fazio: “Fate i tamponi in Abbazia”, ma il “fratacchione” non coglie

18 ottobre 2020 a

“Mi raccomando, fate i tamponi in Abbazia”. Vincenzo De Luca ha dato spettacolo a Che tempo che fa, e lo ha fatto a spese di Fabio Fazio, che incredibilmente durante la diretta di RaiTre non si è reso conto che il governatore della Campania stava facendo riferimento a quella volta in cui lo aveva chiamato “fratacchione”. Il conduttore ha invece inteso “Mazzini” al posto di "Abbazia", come a dire fate i tamponi in Rai, e per questo è rimasto interdetto. In precedenza De Luca aveva parlato anche di cose serie, ovvero del nuovo Dpcm che Giuseppe Conte si appresta a firmare: “L’anticipazione che è arrivata a noi ha delle cose interessanti, almeno dal punto di vista di una nuova consapevolezza di gravità del problema. Le decisioni però vanno prese in un’ora, non in una settimana. Poi mi sembra che ci siano delle cose fatte a metà, ad esempio per l’asporto consentito fino alle 24, tranne che per il consumo sul posto nelle adiacenze, chi è in grado di misurare le adiacenze. Ancora i sindaci possono limitare la mobilità nei quartieri più frequentati, ma quest’ultima è una dicitura ambigua. C’è qualcosa che riguarda anche la scuola, dove mi sembra che abbiano previsto di fare quello che abbiamo fatto noi in Campania”.

