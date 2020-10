Otto e Mezzo, Lilli Gruber conduce da casa: "Mio collaboratore positivo al coronavirus, io aspetto il tampone"

19 ottobre 2020 a

Lilli Gruber condurrà Otto e Mezzo da casa sua per una settimana. Il motivo? Un suo collaboratore è risultato positivo al Covid. "Ieri ho fatto il tampone, risultato negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa", ha scritto la conduttrice su Twitter. La Gruber, quindi, sarà costretta per un po' a tenere le redini della trasmissione non dallo studio, dove siamo soliti vederla, ma da casa sua. Gli ospiti della prima puntata condotta "da remoto" sono il filosofo Massimo Cacciari, Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, Lina Palmerini del Sole 24 Ore e il professore Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

