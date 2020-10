Elisabetta Gregoraci al GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime: "Se ti dicessi che sono innamorato?", lei lo manda a quel paese

20 ottobre 2020 a

Una nottata da dimenticare per Elisabetta Gregoraci, che non solo è finita in nomination al Grande Fratello Vip e rischia l’eliminazione dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma ha pure avuto una discussione dura con Pierpaolo Pretelli. Il quale ha giustamente chiesto all’ex moglie di Flavio Briatore di fare chiarezza, dopo che in puntata è emersa una frequentazione che è in corso fuori dalla casa con il pilota Stefano Coletti. Il faccia a faccia tra i due “amici speciali” è avvenuto nella notte in giardino, dopo che le telecamere della diretta su Canale 5 si sono spente.

Pretelli non ha usato tanti giri di parole, ammettendo di provare qualcosa per lei: “Ma non ti ho chiesto una storia - ha precisato - io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto. Ma ora se ti dicessi che sono innamorato di te cosa cambierebbe?”. “Non è che cambia - ha replicato la Gregoraci - ma io te l’ho chiesto così. Ti ho chiesto giorni fa se ti avevo mancato di rispetto, capito il senso?”. Pierpaolo però le ha fatto notare che è stata lei a non essere mai chiara nei suoi confronti, soprattutto sulle relazioni che ha all’esterno: ad un certo punto si è alzato e ha lasciato sola Elisabetta, che lo ha mandato a quel paese. Allora Pretelli si è rifugiato in sauna, dove è scoppiato in lacrime probabilmente per tutta la tensione accumulata.

