Tagadà, Augusto Minzolini sbotta con Tiziana Panella: "Basta, fammi parlare"

"Fammi finire di parlare, sto arrivando a quello". Augusto Minzolini si spazientisce in fretta a Tagadà, quando Tiziana Panella, la conduttrice del salotto politico di La7, lo interrompe per parlare degli ultimi tre mesi di storia politica. "Abbiamo passato gli ultimi mesi in cui potevamo tentare di superare il problema e non l'abbiamo fatto", prosegue imperterrito il retroscenista. Tema, come al solito, è l'emergenza coronavirus e gli aiuti economici che dovrebbero arrivare dall'Europa e di cui ancora non si vede nemmeno l'ombra: "Per decidere sul Mes stiamo aspettando gli stati generali del M5S, fa ridere, questo mi fa incavolare".

"Quello abita su Marte, chi non lo caccia è complice". Minzolini-choc: con Conte sarà catastrofe sanitaria

Nel mirino di Minzolini anche le misure adottate dai giallorossi durante la prima ondata e che hanno influito sui comportamenti dei cittadini: "La gente non ha cambiato atteggiamento, perché il governo prima ha aperto tutte le discoteche, poi le ha richiuse. C'è qualcosa che non va, ci sono degli errori". Ma - e questa è la conclusione - "chi sbaglia in emergenza, va sostituito". E invece sono ancora tutti lì attaccati alla poltrona.

