Tagadà, Padellaro punge Schlein: "Referendum, asticelle ridicole"

"Ho molto rispetto per quello che sta facendo Elly Schlein, ma lei non dovrebbe assolutamente sottoscrivere queste dichiarazioni, sono ridicole": Antonio Padellaro lo ha detto in collegamento con Tagadà su La7, riferendosi all'ultimo post social del Partito democratico. Commentando l'esito dei referedum su lavoro e cittadinanza, che non hanno raggiunto il quorum, i dem hanno pubblicato una grafica che mette in risalto i 13 milioni di persone che sono andate alle urne contro i 12 che invece hanno portato all'elezione di Giorgia Meloni e del suo governo. Un confronto che è sbagliato in termini di numeri (che in realtà sono diversi) ma che non ha nemmeno alcun senso logico, dal momento che vengono messi a paragone due strumenti molto diversi, referendum abrogativi e politiche.

"Se fai un referendum, non lo fai con l'asticella sopra o sotto, lo fai per vincerlo, altrimenti cosa lo fai a fare?", ha commentato ancora il fondatore del Fatto Quotidiano. Che poi ha detto la sua anche sul leader di +Europa: "Magi che se la prende coi 5 Stelle, col Pd... Lui ha proposto un referendum che sulla carta era molto rischioso, quello sulla cittadinanza ridotta da 10 a 5 anni. Ma quando si prendono queste iniziative bisognerebbe dare anche una valutazione dello spirito del Paese". In ogni caso, alla fine ha detto comunque di avere la "massima considerazione per i 14 milioni di italiani che sono andati a votare. Ne dovrebbe tenere conto anche la premier Meloni".