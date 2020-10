Ballando con le stelle, "caviglia a pezzi": dramma-Elisa Isoardi, verso la più drastica delle decisioni

22 ottobre 2020 a

Si mette malissimo per Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Infatti, la Isoardi ha subito un infortunio alla caviglia. Piuttosto grave. Nelle ultime ore, il suo compagno di ballo, Raimondo Todaro, aveva confermato che la situazione sembrava peggiorare. Tanto che, svela blitzquotidiano.it, ora la Isoardi sarebbe a un passo del ritiro, dopo due settimane in cui in trasmissione è costretta a ballare di fatto menomata. La caviglia è a pezzi e non può continuare a stringere i denti all'infinito. Tutto dipenderà da una ultima risonanza, che però non sembra lasciare molte speranze: in dubbio per certo la partecipazione alla trasmissione di sabato, ma come detto anche il futuro nella trasmissione. Verso il ritiro?

