Grande Fratello Vip, il video che inchioda Patrizia De Blanck: un “accordo clandestino” per il televoto

24 ottobre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip sta facendo godere Alfonso Signorini, che sta trovando sempre più la quadra grazie ad un cast esplosivo, capace di innescare dinamiche interne finalmente degne dello storico reality di Canale 5. Anche la puntata di venerdì 23 ottobre ha fatto registrare ascolti sempre più in crescita, tanto da arrivare finalmente a tenere testa a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Merito di questo successo è soprattutto dei concorrenti capaci sempre di creare dei casi che esplodono sui social. In questo senso Patrizia De Blanck è una delle più attive: nel corso dell’ultima diretta del GF Vip è stata notata una sequenza di una trentina di secondi in cui la contessa sembrerebbe che stia indicando di nominare Stefania Orlando. Il video è subito diventato virale e in molti si sono chiesti se l’atteggiamento della De Blanck non fosse la conferma del fatto che c’è un gruppo nutrito, quello della cosiddetta “stanza arancione”, che decide di volta in volta le nomination. Stavolta a riceverle in massa è stata la Orlando, in precedenza era già accaduto con Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Massimiliano Morra. Il fatto che nessuno di questi sia mai stato eliminato dovrebbe far riflettere gli altri su una strategia che forse è controproducente.

La Gregoraci fa piangere Pretelli e Signorini la brutalizza in diretta: "Che palle". Senza precedenti al Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.