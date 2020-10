GF Vip, Antonella Elia contro Francesco Oppini: "So io perché hai baciato Zorzi". Una bomba in diretta

24 ottobre 2020 a

a

a

Antonella Elia è la mina vagante del Grande Fratello Vip, con i suoi interventi dallo studio che fanno sempre infiammare gli animi in casa e soprattutto fanno godere i telespettatori. Da opinionista l’ex concorrente sta trovando la sua dimensione, non a caso Alfonso Signorini le sta concedendo sempre più spazio. Nell’ultima puntata del reality andata in onda venerdì sera su Canale 5, la Elia si è scagliata contro Francesco Oppini, che a suo dire non è limpido nel suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Sei viscido”, è stata l’accusa pesante di Antonella, che però Francesco ha provato subito a smorzare per non alimentare la polemica: “Lo prendo come un complimento”. Ma la Elia non si è arresa, anzi: “Non lo è, hai dato un bacio a Tommaso solo perché hai capito che ti conveniva darglielo, pensando che lui è forte e visto che c’era stato lo scherzo… si vede tutto quello che fate, per me stai facendo il doppio gioco”. Tutto era nato da uno scontro tra Oppini e Zorzi che ha poi scatenato la Elia, ma Francesco ha chiarito che in realtà “avevo solo detto che ritengo sia sbagliato andare contro le persone in modo sistematico”, riferendosi all’attacco gratuito di Tommaso ai danni di Elisabetta Gregoraci.

Patrizia De Blanck, quell'occhiata fa capire tutto: "accordo clandestino" al GF Vip, il video che la inchioda | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.