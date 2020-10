Adua Del Vesco incinta al GF Vip? “Faccio il test di gravidanza”, il ritardo che sconvolge il reality

24 ottobre 2020 a

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto dedicare qualche minuto ad Adua Del Vesco per chiarire una cosa che era emersa negli scorsi giorni. L’attrice aveva confidato ad alcune concorrenti di essere un po’ preoccupata per un ritardo con il ciclo, allora il conduttore del reality di Canale 5 le ha chiesto se dovessimo aspettarci che sia incinta: lei ha smentito, dicendo che è tutto sotto controllo. Ma in realtà alla fine della puntata la Del Vesco ha parlato con Elisabetta Gregoraci dicendo tutt’altro: “Domani faccio il test di gravidanza”, ha dichiarato sulla sua situazione di grande incertezza, facendo riferimento al ritardo che ormai ha da un bel po’. Solo una causa del grande stress al quale è stata sottoposta da quando è entrata nella casa - tra l’Ares Gate, il coming out con Gabriel Garko e la storia finta con Massimiliano Morra ne ha vissuti di momenti di alta tensione - oppure potrebbe esserci altro sotto? Di certo il fidanzato di Adua da casa starà seguendo con interesse gli sviluppi, hai visto mai che scopre di essere padre al GF Vip.

