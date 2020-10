Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Ballando con le stelle da censura. Mariotto: "Quei movimenti sul letto, sei un'esperta"

25 ottobre 2020 a

a

a

L'infortunio alla caviglia non ferma Elisa Isoardi, protagonista di un balletto ad alto tasso erotico con Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. La scelta di scenografi e coreografo aiuta, con la presenza di un letto che è tutto un programma.

“Vestita di Covid”. Prego? A Ballando con le stelle volano stracci in giuria: Milly Carlucci costretta a intervenire

E ad alzare la temperatura in sala ci pensa il giudice Guillermo Mariotto, sempre molto piccante e variopinto nei suoi commenti "tecnici": "Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…". Una frase a luci rosse, in cui ogni riferimento privato non è affatto casuale, che non è piaciuta affatto ai telespettatori, che l'hanno giudicata in diretta via Twitter "di pessimo gusto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.