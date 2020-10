Ezio Greggio a Domenica In, Mara Venier fa l'elogio di Striscia la notizia: battutaccia su Barbara D'Urso

25 ottobre 2020 a

A Domenica In c'è Ezio Greggio e i telespettatori vanno in tilt. In onda, un autentico cortocircuito dei palinsesti: l'attore, volto storico di Mediaset, usa lo show più iconico della Rai per fare una battutaccia su Barbara D'Urso, la Regina di Cologno. E Mara Venier tesse le lodi di Striscia la notizia, che fa concorrenza spietata proprio a Raiuno nella fascia serale di access prime time. Insomma, un ribaltone totale.



"Mara son qui per te, Barbara D'Urso è sola", esordisce Greggio. La Venier ride, immaginiamo che Carmelita però non l'abbia presa bene. Per ripagarlo della gentilezza, la Venier celebra Striscia la notizia con un "Averceeene", riferito all'organizzazione e alla scrittura del tg satirico fondato da Antonio Ricci. E c'è chi si domanda, su Twitter: "Era una frecciatina a qualcuno" in Rai? Di sicuro, l'ultimo anno a Domenica In sembra il trionfo della "libertà" di Zia Mara, che un paio di settimane fa aveva ospitato niente meno che Maria De Filippi. Altro che concorrenza.

