Gerry Scotti positivo al coronavirus: "Volevo essere io a dirvelo", le sue condizioni. Un grossissimo guaio per Mediaset

La notizia era trapelata nella mattinata di lunedì 26 ottobre, rilanciata da Dagospia: "Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus", rilanciava Dago. Riserbo e mistero sul nome. Ma ad uscire allo scoperto è stato il diretto interessato, Gerry Scotti, che ha confermato la sua positività su Instagram con un breve messaggio. "Volevo essere io a dirvelo - ha premesso -: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Affetto a cui ovviamente si aggiunge la redazione di Libero. Gerry Scotti, insomma, ha il coronavirus, per ora non è stato necessario alcun ricovero. Un duro colpo per Mediaset, dato che Gerry Scotti è impegnato su più fronti, con Tu si que vales, Chi vuol essere milionario? e Caduta Libera, tre programmi del palinsesto di Canale 5. Molte delle puntate, però, sono registrate. Forza Gerry!

