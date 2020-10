Stasera Italia, Luca Richeldi sulla seconda ondata: "Situazione che preoccupa soprattutto per quello che ci aspetta

26 ottobre 2020 a

"Situazione che preoccupa soprattutto per quello che ci aspetta". Lo rivela Luca Richeldi, direttore Pneumologia del Policlinico Gemelli, ospite di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli in onda su Rete Quattro. "Il servizio sanitario è sotto pressione perché gli italiani vedono negli ospedali la giusta via di uscita quando si sta male, la medicina territoriale sta facendo quello che può. Ma la pressione che c'è in questo momento può mettere in difficoltà la cura che dobbiamo dare a tutti gli altri pazienti", rivela il professore.

Infine il professore fa riferimento al presidente della Repubblica e alle dichiarazioni di Mattarella questa sera sul servizio sanitario nazionale e poi si dichiara comunque ottimista per il futuro: "Sarà un inverno di sacrifici, ma io sono abbastanza fiducioso che sarà l'ultimo inverno che dovremmo affrontare questo tipo di ristrettezze e di misure".

