Ballando con le stelle, dramma continuo: altri due stop, l'annuncio di una Milly Carlucci che non sa più cosa fare

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

a

a

L’edizione più sfortunata di sempre. A Ballando con le stelle, dopo il Covid che ha frenato Peron e Scardina (rientrati ed in buona salute), la caduta di Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini, l’intervento chirurgico per appendicite di Raimondo Todaro, arriva un’altra grana. Vittoria Schisano e Gilles Rocca dovranno a fare a meno dei rispettivi ballerini. E Milly Carlucci, conduttrice del programma di Rai 1, lo annuncia a malincuore. Insomma, dopo Marco De Angelis, anche Lucrezia Lando è stata colpita da intossicazione alimentare, non sta bene. Quindi a casa.

"Chi mi definisce la ex di Matteo Salvini...". Un'Elisa Isoardi mai sentita prima: esplosione di rabbia, volano parole grosse

Ma facciamo il punto. Vittoria Schisano è allo spareggio con Rosalinda Celentano mentre Tinna Hoffmann si esibirà con Samuel Peron. L’annuncio è arrivato da Milly Carlucci con un post sui social. Peron torna in pista dopo il brusco stop causato dalla frenata avvenuta a causa del Covid, che lo ha costretto a restare a casa per un lungo periodo. Per lo storico ballerino di Rai 1 arriva una missione difficilissima: dovrà salvare Vittoria Schisano. Riuscirà? Per saperlo occorre attendere sabato. che tiene molto al suo percorso all’interno del programma.

Coronavirus, indiscrezione-esplosiva su Ballando con le Stelle: un grosso guaio in Rai, salta Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.