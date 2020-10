Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti sconcertato dal campione Valerio Librandi: "Cosa dobbiamo fare?", dalla giacca spuntano due santini vip

30 ottobre 2020 a

Già diventato un idolo dei telespettatori di Chi vuol essere milionario, il campione Valerio Librandi pare aver già conquistato anche Gerry Scotti. Avvocato torinese con la passione per gli abiti estrosi (giovedì sera si è presentato con una giacca rosa), la muisca trash e la politica, ha fatto commuovere il padrone di casa un aneddoto doloroso sulla sua partecipazione al quiz di Canale 5: la redazione l'ha contattato il giorno prima che la madre morisse per un tumore al pancreas e la donna ha fatto in tempo a fare al figlio il gesto della vittoria con la mano. "Dicono che mi commuovo, ma come si fa a non commuoversi sentendo queste storie di vita?", ha commentato Gerry.

"Faccio il Del Debbio, non basta disegnare delle righe". Clamoroso Gerry Scotti: la bordata contro il sindaco Beppe Sala

In studio però c'è stato spazio anche per momenti divertenti: dalla giacca, Valerio ha tirato fuori due santini, uno di Alcide De Gasperi, storico leader della Dc, e l'altro di Leone Di Lernia, mitica voce dello Zoo di 105. Non solo: sull'orologio ha il volto di Antonio Di Pietro. "Ma cosa dobbiamo fare? Le donne in regia ti amano e ti corteggeranno maledettamente", gongola Scotti.

