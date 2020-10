Grande Fratello Vip, siparietto piccante tra Amedeo Goria e Antonella Elia: "Soprannominato l'idrante", ma i fan insorgono: "C'è un limite a tutto"

31 ottobre 2020 a

Doppi sensi e non solo. L'ingresso di Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello Vip ha scatenato Antonella Elia e Patrizia De Blank. Quest'ultima ha infatti svelato, in diretta su Canale 5, le presunte doti nascoste del giornalista. Un'uscita che ha fatto rizzare le orecchie all'opinionista in studio con Pupo e Alfonso Signorini. "Ti sei soprannominato l'idrante", ha detto l'Elia a Goria, non troppo turbato dalla rivelazione, tanto che ha commentato: "In questo periodo potrei essere il sanificatore, potrei sanificare gli ambienti".

Eppure ai social il siparietto non è andato giù: "C'è un limite a tutto" ha scritto un utente su Twitter. E ancora: "Guenda traumatizzata definitivamente per il resto della vita", ha replicato un altro in riferimento alla figlia del giornalista concorrente del reality.

