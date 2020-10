Grande Fratello Vip, rientra Andrea Zelletta: "Motivi personali?", le voci sul coronavirus

31 ottobre 2020 a

Nel giro di 48 ore si è parzialmente risolto il mistero di Andrea Zelletta, che giovedì aveva lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - per “motivi personali”, non meglio specificati. Sono quindi circolate indiscrezioni secondo cui l’uscita improvvisa era collegata alla famiglia e alla situazione attuale del Covid, ma non sono arrivate conferme in questo senso. Né ha dato particolari spiegazioni lo stesso Zelletta, che nel primo pomeriggio di sabato 31 ottobre è rientrato in casa senza preavviso: un caso praticamente senza precedenti al GF Vip, dato che solitamente quando si mette piede fuori dalla casa non è possibile rientrare. Per questo si pensa che potrebbe c’entrare il Covid, una delle poche variabili che può far saltare tutti i regolamenti. Di certo sembrerebbe esserci che Zelletta non ha comunque avuto contatti con l’esterno: “Lui non era fuori, era qui, in mano alla produzione”, ha detto Francesco Oppini. E la conferma di essere stato chiuso in albergo è poi arrivata anche dal diretto interessato.

