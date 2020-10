Otto e Mezzo, Lilli Gruber e il ripensamento su Giuseppe Conte: "Oggettivamente sta facendo...", la pausa non passa inosservata

31 ottobre 2020 a

a

a

“Giuseppe Conte? Oggettivamente sta facendo…”. Lilli Gruber ci ha pensato un paio di secondi prima di finire la frase, che era partita probabilmente con l’intenzione di essere una critica al premier, smorzata all’ultimo dalla conduttrice di Otto e Mezzo. “Sta facendo bene ma non abbastanza, forse la maggior parte degli italiani si aspettavano una diversa preparazione”, ha dichiarato la Gruber che ha poi passato la parola a Luca Telese: “Io ho sempre parlato bene di Conte nella prima fase, però nella seconda è evidente che sono stati fatti degli errori. Forse non da lui direttamente ma la gente se la prende con chi comanda”. Poi a Otto e Mezzo si è parlato della comunicazione del premier, che dovrebbe lasciar perdere quello che Telese ha definito “paternalismo virologico” per essere “più asciutto, più chiaro”. Secondo Alessandra Ghisleri dovrebbe anche “dire meno quando parla, l’importante è che quello che dice coincida con la realtà, altrimenti alimenta la diffidenza della gente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.