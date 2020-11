Domenica Live, Barbara d'Urso demolisce Amedeo Goria e il figlio: "Il tradimento? Non mi fate innervosire"

01 novembre 2020 a

Piccolo screzio a Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Tra gli ospiti Amedeo Goria e il figlio Gian Amedeo. Il giornalista in un'intervista aveva definito sua figlia Guenda, ora nella casa del Grande Fratello Vip, "bipolare".

Un'affermazione che non è piaciuta al fiiglio che comunque ha tentato di mediare: "Ha avuto un'uscita infelice, - ha spiegato alla d'Urso - ma c'è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un "casanova", gestisce con più difficoltà la complessità". Immediata la replica della conduttrice: "Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi fate innervosire, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, non dire 'casanova'".

