L'aria che tira, David Parenzo mostra il pesce da casa: “Sapete come si chiama?”, da non credere sui virologi

“Che bello essere qua stamattina dopo una settimana da casa, faccio un grosso in bocca al lupo a Francesco Magnani che pure tornerà presto”. Così Myrta Merlino ha aperto la puntata di lunedì 2 novembre de L’aria che tira: “Ma soprattutto - ha aggiunto la conduttrice di La7 - ci tenevo a ringraziare in onda David Parenzo. È stata una settimana complicata, venerdì scorso ero molto preoccupata quando ho capito che non potevo essere qui con voi, non sapevo bene come fare. Però ce la siamo cavata alla grande, è successo grazie a quel pazzerellone del mio amico Parenzo”. Quest’ultimo anche oggi era presente in trasmissione, sebbene collegato da casa in un ulteriore scambio di ruoli con la Merlino: “Dove sono? Nel mio piccolo studio, non ho cuscini come te però ho un pesce”. “E come si chiama?”, ha chiesto Myrta visibilmente divertita dalla vaschetta col pesciolino rosso mostrata in diretta da Parenzo. “Si chiama Fauci - è stata la risposta - è un omaggio alla scienza, nonché un invito ai virologi a stare un po’ più in silenzio e a parlare solo nei momenti opportuni”. “Fauci, muto come un pesce”, ha chiosato con ironia la Merlino.

