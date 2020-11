Grande Fratello Vip, mai vito prima: insulti tra Matilde Brandi ed Antonella Elia, Alfonso Signorini lascia lo studio

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Una di fronte l’altra. Super-scazzo in diretta tv, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. Succede di tutto quando Matilde Brandi e Antonella Elia si scontrano. Tutto per colpa di una un filmato che ritrae la Brandi da Barbara D’Urso. In studio,. Lei parla di Maria Teresa Ruta con attacchi bassi. Pupo, allora, la mette in riga e poi colpisce a fondo la Elia. “Zitta, iena. Ipocrita”, urla l’opinionista. Volano parole grosse. “Ma come ti permetti", replica la Brandi. Le due donne sono una di fronte all’altra e senza mezzi termini se ne dicono di tutti i colori. Signorini esce dallo studio e lascia tutti senza fiato. Cose mai viste prima, o quasi. E pensare che la Brandi e la Elia erano amiche fino a poco tempo fa, ora invece se ne dicono di tutti i colori. Una telerissa degna de I nuovi mostri di Striscia la notizia.

