Matteo Bassetti a L'aria che tira, sfogo epico sul coronavirus: "Non servono in Ghostbusters, basta terrorismo"

Matteo Bassetti, noto infettivologo, è stato ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira in on da su La7 nella puntata di mercoledì 4 novembre. Il professore, sollecitato dalla conduttrice, ha parlato e consigliato su come sanificare gli ambienti di casa: "Vanno sanificate le superfici, è inutile trattare casa nostra, chiamare i Ghostbusters a venire dentro casa nostra come se ci fosse chissà che cosa. Bisogna lavarsi le mani, aprire le finestre e disinfettare le superfici", ha spiegato Bassetti. Insomma, onore al merito di Bassetti: non esagera, non la fa mai troppo grossa, dice sempre le cose come stanno. Senza eccessivi allarmismi eppure mai senza superficialità.

Bassetti è poi entrato nello specifico del coronavirus: "Questo virus continueremo ad averlo anche quando arriverà il vaccino, chiaramente con numeri molto diversi rispetto a quelli che abbiamo oggi. Il terrorismo non aiuta, quando arriverà il vaccino, anche perché il virus non sparirà, il vaccino funzionerà nel 60-65% di quelli che lo fanno", sentenzia Bassetti.

