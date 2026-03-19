L'aria che tira, David Parenzo zittisce Gratteri: "Palle al vento buttate a casaccio"

"Voto Sì perché la riforma era già nel programma del centrosinistra". Antonio Di Pietro, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, ribadisce una verità politicamente e storicamente controvertibile: la stessa sinistra che oggi guarda alla riforma Nordio e al referendum sulla giustizia come a un pericolo per la democrazia italiana è la stessa compagine che quando era a Palazzo Chigi aveva dichiarato di volere attuare quei principi, separazione della carriera in testa. E solo una "sfortunata" coincidenza, cioè l'azione della magistratura contro l'esecutivo, fece saltare i piani di Romano Prodi.

"Così avevamo fatto noi col secondo Governo Prodi. La riforma sulla separazione di carriere era già stata approvata dalla Camera dei deputati, ma poi un avviso di garanzia al ministro di allora e a sua moglie portò alle dimissioni e alla caduta del Governo Prodi, e la riforma rimase incompleta", ricorda l'ex toga di Mani Pulite, a metà anni Duemila leader di Italia dei Valori e ministro delle Infrastrutture a proposito di Clemente Mastella.