Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci? "Infantile, inarrivabile per lui": altra brutale umiliazione per Pierpaolo Pretelli

“Elisabetta Gregoraci si sente in colpa, dato che Pierpaolo Pretelli è un bravo ragazzo”. Così Arianna David in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha parlato della “amicizia speciale” nata al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La Gregoraci è scoppiata in lacrime qualche giorno fa: “Lei a volte vorrebbe essere se stessa - è la spiegazione dell’amica soubrette - ma in altre occasioni sente che non può avere una storia con questo tipo”. Tra l’altro Pretelli ha fatto una scenata all’ex moglie di Flavio Briatore quando questa gli ha confidato che avrebbe un uomo che la attende fuori dalla casa: “Non mi ha fatto tenerezza, l’ho trovato infantile. Un uomo di 30 anni deve rendersi conto che Elisabetta è inarrivabile per lui. Dovrebbe capire che non c’è altro da parte della Gregoraci”. Ma al cuore non si comanda e Pretelli sembra davvero preso: come andrà a finire?

