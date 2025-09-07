Elisabetta Gregoraci, "Miss Venezia": come si presenta sul Red Carpet

In una edizione della Mostra del Cinema di Venezia molto sobria, più politica che glamour, è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci la "regina del red carpet" al Lido.

La showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, si presenta in Laguna con un vestito da mille e una notte, tra scollature e trasparenze killer. Elegante e sensuale come nessuna delle altre star presenti all'edizione numero 82 del festival. Applausi a scena aperta e diluvio di "cuori" anche sulla pagina Instagram della Gregoraci, su cui la splendida 45enne ha pubblicato anche dei piccantissimi backstage in intimo.

A differenza di edizioni passate, in ogni caso, quest'anno il tappeto rosso ha visto poche figure istituzionali. Tra le presenze ufficiali, spicca quella del ministro della Cultura Alessandro Giuli all'inaugurazione, affiancato dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini ha fatto una breve apparizione per un evento collaterale, ma senza calcare il red carpet. Più costanti le presenze della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, con delega al cinema, e del presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, entrambi attivi tra incontri istituzionali e partecipazioni agli eventi della Mostra. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha assistito a un film serale e ha parlato a pochi giornalisti a notte fonda.

Il red carpet si è invece confermato non solo passerella di moda e glamour, ma vero e proprio palcoscenico di messaggi e identità. Ogni outfit, ogni accessorio, sembrava scelto con cura non solo per stupire, ma per comunicare. Meno sfarzo gratuito, più stile consapevole. Una delle apparizioni più commentate è stata quella di Piero Pelù, che ha portato sul tappeto rosso tutta la sua anima rock e militante: prima la bandiera della pace e poi la bandiera della Palestina. Hanno brillato Cate Blanchett, icona di eleganza consapevole, e Tilda Swinton, sempre visionaria. La conduttrice del festival Emanuela Fanelli ha incantato con look firmati Armani e Ferretti, mentre Amal Clooney ed Emma Stone hanno sfoggiato stile e grazia internazionale.