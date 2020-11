Piazzapulita, schiaffo di Massimo Cacciari ai democratici: "Chi ha votato per Trump? Lavoratori e ceto medio"

06 novembre 2020 a





"Perché Trump è stato votato?". Massimo Cacciari, ospite a PiazzaPulita su La7, ha risposto così: "Nella società c'è una working class massacrata da problemi di disoccupazione e Trump in qualche modo è andato incontro ai lavoratori. Poi c'è un ceto medio declassato dal punto di vista economico e sociale; un pensiero liberale, di sinistra, che ha subito la globalizzazione senza riuscire minimamente a fronteggiare la crisi su questi fronti. La gente vota Trump per questi motivi". Secondo il filosofo, inoltre, il presidente Usa è riuscito a risolvere in parte i problemi di queste persone, mentre l'avversario dem Joe Biden, con le elezioni, è riuscito a recuperare solo in minima parte in questi ceti. "Gli altri hanno riconfermato il voto a Trump non per motivi ideologici, ma per gli stessi motivi per cui sono franate le sinistre in Europa", ha concluso Cacciari.

