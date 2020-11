Ballando con le Stelle, Samuel Peron sulla trans Vittoria Schisano: "Ancora legata al suo passato da uomo"

07 novembre 2020 a

“È ancora troppo legata al suo passato da uomo”. Samuel Peron ha parlato così della concorrente di Ballando con le Stelle Vittoria Schisano in un’intervista al settimanale Nuovo. “Ancora non si è liberata del tutto del suo passato doloroso…Questo il pubblico lo avverte, per cui la penalizza nel voto”, ha continuato. Ma poi ha aggiunto che se continuerà a lasciarsi andare e a essere “libera e selvaggia”, potrebbe stupire i telespettatori. Anche perché secondo lui si tratta di una delle più brave concorrenti di quest’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Lui ha fatto coppia con la Schisano settimana scorsa, sostituendo in extremis il suo partner, Marco De Angelis, colpito da un’intossicazione alimentare.

Samuel Peron avrebbe dovuto ballare in coppia con Rosalinda Celentano durante quest’ultima edizione del programma, ma il Covid non gliel’ha permesso. Nell’intervista, poi, ha espresso un parere anche su un altro duo di Ballando, quello composto da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts: “Mi piacciono molto insieme, hanno una sintonia speciale…Il sangue caliente di Maykel si sposa bene con il carattere fumantino e verace di Alessandra”.

