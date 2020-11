Ballando con le stelle, Milly Carlucci turbata per la morte di Stefano D'Orazio: la prima serata di RaiUno si apre così

07 novembre 2020 a

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 7 novembre si è aperta con l’omaggio doveroso che Milly Carlucci ha reso a Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh venuto a mancare all’età di 72 anni a causa del Covid che è stato il colpo di grazia proprio mentre stava guarendo da una patologia pregressa. “Il bello della musica è che è eterna, questo è il tuo lascito per tutti noi”, ha dichiarato la conduttrice di RaiUno mentre la band di Ballando suonava “Pensiero” dei Pooh. “Ieri ci ha lasciato un grande musicista”, ha aggiunto Paolo Belli: “che ci ha tenuto compagnia per 50 anni, insieme ai suoi amici per sempre. Insieme ai miei musicisti vogliamo dire addio a Stefano”. Sia Belli che la Carlucci sono apparsi piuttosto turbati, come un po’ tutti nel mondo dello spettacolo per questa perdita devastante, soprattutto per il modo in cui è avvenuta.

