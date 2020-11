Blaze, arriva in Italia dagli Usa il programma sul fenomeno dell'Extreme Unboxing: si parte martedì 10

09 novembre 2020 a

a

a

Approda su Blaze (Sky al canale 124) da martedì 10 novembre alle 21, Extreme Unboxing, il fenomeno che unisce tutte le fasce d'età amanti dell’acquisto di misteriosi scatoloni contenenti gli oggetti più disparati. L’unboxing è una tendenza direttamente legata alla crescita dell’e-commerce. Molte aziende, negli anni, hanno investito nella progettazione di imballaggi, poiché più la confezione è accattivante e interessante, più è probabile che i consumatori registrino video che mostrino l’apertura del pacco contente il loro prodotto e alla fine attirino più acquirenti verso il brand. I produttori di imballaggi sono inoltre sempre più consapevoli del ruolo dell’unboxing migliorano continuamente le loro tecnologie per soddisfare la domanda di imballaggi stampati di qualità superiore. Le scatole non sono più solo uno strumento di trasporto: sono un prezioso cartellone pubblicitario consegnato direttamente ai clienti.

Un intero mese dedicato al mondo dell'horror su Blaze

Questa tendenza si lega ad un altro fenomeno diffuso negli USA, dove ci società specializzate che acquistano intere partite di resi dai siti web retail organizzandoli in enormi scatoloni, per poi rivenderli. Infatti ci sono tantissime persone che amano il rischio e sono disposte ad acquistare questi mega scatoloni per poi rivendere il loro contenuto. Al momento dell’acquisto, di quel misterioso scatolone è possibile vedere solo una piccola anteprima: uno scatto veloce e poco dettagliato che mostra solo il contenuto in superficie. Il contenuto delle scatole si rivela quasi di secondaria importanza rispetto alla smania di acquistare e spacchettare. La vera felicità è nei volti delle persone quando il pacchetto viene aperto, quando il tesoro è stato catturato e i consumatori hanno la sensazione di aver vinto un premio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.