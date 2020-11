Real Time, Daniele Di Lorenzo lavora al nuovo format sui cambiamenti estetici

Francesco Fredella 10 novembre 2020 a

ll nuovo format sui cambiamenti estetici - che andrà in onda su Real Time - è ai nastri di partenza. Manca davvero poco. Siamo stati i primi a spifferare quello che vedrete nella prossima stagione tv ed ora - nel quartier generale della LDM (una delle società più forti per le produzioni televisive) che fa capo a Daniele Di Lorenzo - si lavora sodo.

Daniele Di Lorenzo, un nuovo format per Real Time? "Lo condurrà un volto femminile"

In queste ore, da quello che apprendiamo, si sta mettendo tutto nero su bianco con l’organizzazione del programma nel massimo rispetto delle regole anti Covid. Ed infatti sembra che il format sia pronto per la messa in onda nella prossima stagione tv. Ancora da chiarire chi vedremo alla conduzione. Per adesso nessuna conferma e nessuna smentita dal quartier generale di Di Lorenzo, che è super impegnato - in questi giorni - anche con la preparazione della squadra olimpica italiana per Tokyo2021 con gli E-sports. Ma gli autori della LDM, che produce il format, sono impegnati in lunghissime riunioni via Zoom (rigorosamente a distanza di sicurezza) per scrivere il format. “Ci saranno super ospiti”, ci svela una fonte segreta. E non solo. “I cambiamenti estetici saranno alla base di tutto il format, un vero fiore all’occhiello”, conclude la nostra fonte.

