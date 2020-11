Grande Fratello Vip, colpaccio di Alfonso Signorini: un pesantissimo ritorno nella casa, proprio lui...

Francesco Fredella 11 novembre 2020 a

a

a

Fino a pochi giorni fa si trattava di una spifferata. Adesso, invece, è lo stesso Alfonso Signorini nel suo consueto “casa Chi” ad anticipare l’arrivo di Cristiano Malgioglio nella casa più spiata d’Italia. Uno scoop. Si tratta, sicuramente, di un vero colpacccio. Il programma di Canale 5, nell’ultima puntata, ha incassato un risultato ottimo con il 20% di share facendo un vero testa a testa con Rai1 (in onda c’era la fiction), ma con Cristiano gli ascolti potrebbero schizzare alle stelle.

"C'è l'osso fuori". GF Vip sotto choc, Morra si sfracella un piede. "Non guardate!". Scena impressionante | Guarda



Il ritorno della Malgy al Grande Fratello Vip fa animare la Rete: sin da quando è iniziato il reality i video della sua permanenza nella casa circolano ancora. E sono super virali. Ma Cristiano, al momento, non commenta il suo arrivo nella casa più spiata d’Italia. E’ rinchiuso nella sua casa milanese, all’ottavo piano, come lui stesso ha raccontato ieri sera al Maurizio Costanzo Show. Giacca e occhiali blu, un filo di trucco in viso, guanti d’ordinanza e gonna: Malgioglio lascia tutti senza fiato. “Per Maria Schneider sarei diventato etero”. In Rete bastano queste frase per scatenarle tweet e condivisioni.

"In cura pur di aiutarlo". Alba Parietti, il dramma della fidanzata morta in un incidente di Francesco Oppini: quei giorni tremendi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.