Myrta Merlino, "il momento di provarci": L'aria di Domenica, sfida totale a Lucia Annunziata

11 novembre 2020 a

Myrta Merlino si prende anche la domenica. L'annuncio arriva direttamente dalla conduttrice che, in diretta su La7, annuncia uno sdoppio de L'Aria Che Tira: "Crediamo che questo è il momento di non restare soli e di provare anche la domenica a fare un ragionamento pacato e serio su quello che ci aspetta", ha detto presentando L'Aria di Domenica. La nuova trasmissione, se così si può definire dato che va in onda già tutti i giorni in settimana, terrà compagnia ai telespettatori dal 15 novembre "alle 14 in punto" dice fiera la Merlino.

La fascia oraria infatti significa solo una cosa: partita apertissima con Lucia Annunziata. Sarà una corsa agli ascolti tra Mezz'ora in più, il programma di punta di Rai 3, e L'Aria di Domenica. A vincere, dunque, il migliore o, in questo caso, la migliore.

