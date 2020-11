Striscia la notizia, "interferenze impossibili" al Museo Filangieri di Napoli: un mistero svelato da Capitan Ventosa

12 novembre 2020 a

Pronto soccorso Striscia la notizia. Il museo Filangieri, una delle più storiche e importanti istituzioni artistiche e culturali di Napoli, chiama il tg satirico di Canale 5 per risolvere una grava tecnica misteriosa e non di poco conto.

Si parla di "interferenze impossibili" che impediscono allo staff del museo di girare i video necessari a rendere possibile l'accesso virtuale al museo in tempi di lockdown. Sul posto Antonio Ricci spedisce Capitan Ventosa, che prima intervista il direttore Paolo Jorio e quindi si rivolge direttamente al geologo che sta curando le riprese nelle sale. Di fronte al problema tecnico, Capitan Ventosa si affida al suo Radio Team e la soluzione arriva a tempo record: si tratta semplicemente di cambiare il device, il tablet con cui si sarebbero dovuti girare i video.

Guarda qui il video integrale di Capitan Ventosa al Museo Filangieri di Napoli

