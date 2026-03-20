Affari tuoi, Sergio umiliato da Ballerina. "Quella che esplode"

"Vorrei tanto fare un duetto con Mina". "Ma una mina quella che esplode però". Herbert Ballerina liquida con una battuta velenosissima i desiderata di Sergio, il concorrente di Affari tuoi.

La puntata del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino in onda venerdì 20 marzo è a tratti drammatica. Il concorrente arriva alla fine con 300mila, 200mila, 100mila e 30mila euro da una parte e 10 euro dall'altra. Uno dopo l'altro, sfilano tutti i pacchi rossi e resta con 10 e 100mila euro, dopo aver rifiutato varie offerte. Alla fine, su suggerimento della figlia accanto a lui in studio, Sergio accetta i 33mila del Dottore e fa bene, perché nel suo pacco aveva i 10 euro. Nel frattempo, su X, i telespettatori si erano già scatenati.

"'Richiesta attendibile vuol dire che ci sono tanti soldi qui dentro'. No, vuol dire che non devi chiedere 400k!!!", "75mila è sotto il valore atteso, attenzione", "Sergio mi sa che ha ragione Stefano sai", "Questa cosa che non gli offre cambi mi puzza", "Chi troppo vuole nulla stringe, ora l'offerta cala alla grande", "Uno che ha perso il lavoro per quattro anni ed è così fuori gli schermi e scoppiettante è comunque da sostenere", "Only the brave... come direbbe lo zio Gerry".

- "Vorrei tanto fare un duetto con Mina"

• "Ma una mina quella che esplode però"

(Ma Herbert ultimamente non li sopporta) #affarituoi pic.twitter.com/NebzxKvvwx — SOTER (@SonoSoter) March 20, 2026

In generale, però, il gradimento per Sergio è ai minimi: "Odioso sto tipo. Non è a The Voice l'ha capito?", "No dai, non sai giocare manco tu...", "Stefano non ne può più", "Stefano non vede l'ora che finisca la puntata", "Stefano ed Herbert non ne possono più di Sergio", "Stefano sembra saturo", "Venderei l'anima per ascoltare i commenti post puntata tra Stefano e Herbert in partite come queste", "Sarò impopolare accetto con serenità ogni insulto ma ritengo quello di questa sera uno dei concorrenti più insopportabili della storia di Affari tuoi".