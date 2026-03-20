Stefano De Martino spiana Roberto Saviano: un caso in tv

L'exploit è di Stefano De Martino, nuovo mito nazional-popolare che dopo aver centrato record di ascolti con Affari tuoi, quiz show del preserale di Rai 1, e in attesa di entrare nell'Olimpo alla guida del Festival di Sanremo 2027, ha portato Stasera tutto è possibile su Rai 2 a vincere la prima serata. Un evento, o giù di lì. Con 2.002.000 spettatori e il 15,8% di share, la banda comica di Francesco Paolantoni & co ha sbaragliato la concorrenza persino di Rai 1 (10,1%) e Canale 5 (13,8%), di Federica Sciarelli con Chi l'ha visto? su Rai 3 (8,4%) e della serata Champions League su Tv8 (4,3%).