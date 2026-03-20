Ciao Maschio, Andreas Muller si confessa: "Le ragioni della depressione"

Andreas Müller si apre in un’intervista a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Durante la conversazione, il ballerino racconta con grande sincerità uno dei periodi più complicati della sua vita, segnato da una crisi profonda. Alla domanda della conduttrice "Si parla di depressione?", Müller risponde: "Sì, una sorta di depressione. C’è stato un momento in cui ho visto completamente buio". Nel suo racconto emerge quanto la notorietà abbia inciso su fragilità già esistenti: "Sicuramente la popolarità, tra virgolette, ha giocato proprio a svantaggio perché ha influenzato molto quello che già avevo, fino a quel punto non risolto". Un percorso interiore complesso, caratterizzato anche da maschere e identità costruite nel tempo: "Io sono uno che maschera tanto nella vita, ho mascherato tanto, ma anche il tatuaggio stesso è stata una maschera. Io sono proprio una persona semplice, con dei valori proprio abici. E a un certo punto è crollato tutto il castello di maschere".

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E aggiunge: "Non sapevo più se volevo ballare per il piacere di farlo, se volevo continuare a ballare perché avevo vinto un programma televisivo e quindi dovevo per forza continuare a essere quell’Andreas". Nel dialogo con Nunzia De Girolamo trova spazio anche il legame con il fratello, figura importante nel suo avvicinamento alla danza: "Lui era il ballerino di casa, lui ha sempre ballato fin da quando era piccolo… in realtà è la sua passione, non è mai stata la mia". Un percorso inizialmente rifiutato: "Ovviamente la reazione di un ragazzo a quell’età… tutto volevo sentire tranne mio fratello che insisteva nel dirmi di venire a fare danza… puoi rispondere: è una cosa da femmine. L’ho detto, assolutamente sì".

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