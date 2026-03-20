L'Eredità, Tommaso travolto: "Raddrizza le banane"

Batte prima Fiamma e poi Pietro, ma cade sul più bello e si prende gli sfottò dei telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il campion è Tommaso, che venerdì 20 marzo accede alla Ghigliottina con un montepremi di 150mila euro, più che buono.

Dopo le cinque parole indizio, il gruzzolo è ridotto a 37.500 euro, comunque più che dignitoso. A detta di molti che da casa commentano la puntata in tempo reale su X, la risposta non è impossibile. "Dracula", "Renato", "Mazzini", "Settembre" e "Grafite" sono le parole da legare con la risposta corretta, che è "Mina". Eppure Tommaso prova con "Nero" e sui social si scatenano i telespettatori.

"Mina Murray; Renato, album di Mina il cui cognome è Mazzini; Mina Settembre; La mina della matita è fatta di grafite", riassume i collegamenti una fan. "Tutti bravi stasera. Chi ha indovinato e chi ha copiato", ironizza un altro.

"Ma era facilissima come ha fatto a sbagliarla", "Daje su che è mina", "E' perché siete troppo cervelloni, mi andate sul Risorgimento e non sui cognomi o sulle serie tv", "Come diavolo ha fatto a topparla... noi ci abbiamo preso tutti", "Ma vai a drizzare le banane Tommà", "Ma come nero? Stasera l'ho indovinata perfino io che di solito...", "Renato Nero", "Questa sera gli autori sono stati generosi", "6ª - antiuomo", "Il sesto indizio: anticarro", "Mina, troppo facile. Anche se collegare Mina a Dracula non è facile".

