Talent Reverse, per un intero giorno gli influencer di House of Talent nei panni di familiari e amici su Super!

12 novembre 2020 a

a

a

“Talent Reverse” è il nuovo format di Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky, co-prodotto da Mondo TV e House of Talent. Il programma debutterà il 13 novembre e andrà in onda ogni venerdì alle 18.40 su Super!. Ogni settimana si giocherà al contrario, ovvero, lancerà una sfida di 24 ore, tra gli influencer della crew di House of Talent che dovranno prendere il posto dei loro genitori, fratelli/sorelle o amici.

#iorestoacasa NickJr, Nickelodeon e Super! tengono compagnia ai più piccoli. Ecco i programmi tv

Antony Nano, Federico Mancosu, Giorgio Solfrizzi, Giuseppe Spitaleri, Manuel Ciccio, Matteo Andreini, Michelle Cavallaro, Noa Planas, Pietro Dell’Aquila, Roberto Magro, Swami Caputo, Valentina Bivona sono i Talent a cui Super! e House of Talent hanno deciso di invertire la propria vita con quella della loro famiglia. Il gioco sta proprio nel riuscire a scambiarsi i ruoli: ce la faranno, quindi, genitori, fratelli/sorelle e amici a vestire i panni dell’influencer per 24 ore, rispettando il piano editoriale dell’account e soprattutto a non perdere follower? Si potrà scoprire cosa succede a calarsi nei panni di qualcun’altro, che oltre alla sua vita, alla scuola e amici dovrà anche gestire i propri account social e una fan base che lo adora. La prima talent ad indossare i panni di un’altra persona e dare il via al debutto di Talent Reverse è Swami Caputo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.