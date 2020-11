Ballando con le stelle, il collasso di Alessandra Mussolini sul palco? Milly Carlucci: "Non solo labirintite"; un periodo durissimo

12 novembre 2020 a

A La Vita in Diretta, in collegamento con Alberto Matano, anche Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1, è voluta intervenire raccontando, tra le altre cose, anche del malore di Alessandra Mussolini. "È stato tutto un insieme di fattori - ha commentato la conduttrice ai microfoni della prima rete di viale Mazzini in merito a quanto accaduto sabato 8 novembre alla Mussolini -. Aveva saltato la cena e mi ha detto anche che soffre di labirintite".

E ancora sullo svenimento: “Essersi afflosciata con la testa sullo stomaco di Maykel Fonts, è stato come aver preso una testata sulla pancia. È stata nauseata per ore. Per tante ore la testa ha continuato a girarle, ma sabato prossimo sarà in pista", ha poi concluso aggiungendo che anche Elisa Isoardi tornerà a ballare dopo la tendinite che l'ha lasciata ko per diversi giorni.

