Otto e Mezzo, Lilli Gruber contro Domenico Arcuri: "Prima una cosa poi un'altra, ma cosa capisce il cittadino?"

Lilli Gruber come mai si era vista prima. La conduttrice, durante la puntata del 12 ottobre di Otto e Mezzo, spara a zero sul governo. O meglio, sulla sua comunicazione. "Domenico Arcuri ha che 1 italiano su 60 è contagiato, un'enormità, ma poi dice che la pandemia si sta raffreddando. Ma cosa capisce il cittadino?", chiede quasi retoricamente al direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, ospite in studio.

Ma non è finita qui, perché la conduttrice si domanda se la situazione sia davvero grave o se dobbiamo essere positivi. Insomma, una vera e propria frecciatina ai giallorossi e, soprattutto, ad Arcuri. L'ex commissario all'emergenza coronavirus, con solo flop alle spalle, è stato addirittura nominato responsabile della distribuzione del vaccino. Peggio di così.

