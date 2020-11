Mattino 5, bomba atomica del paparazzo su Elisabetta Gregoraci: "Si è fregata da sola", voci pazzesche su lei e Bettarini

13 novembre 2020 a

L'ultimo caso che riguarda Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip si ingrossa. Se ne parla a Mattino 5, il programma di Federica Panicucci su Canale 5. Quale caso? La Gregoraci, dopo l'ingresso di Stefano Bettarini nella casa del reality di Alfonso Signorini, ha infatti avvicinato quest'ultimo e gli ha sussurrato all'orecchio: "Mi raccomando non dire niente, stai attento a quello che dici". E una bomba su questa vicenda la sgancia il fotografo Andrea Franco Alajmo, ospite in collegamento dalla Panicucci: "Ora che Bettarini è uscito sarà contenta la Gregoraci, così non rischia di parlare", premette. "Cosa rischierebbe di dire? A cosa alludeva?", lo stuzzica la Panicucci. "Magari a qualche storia passata, che ne sappiamo noi? Si è fregata da sola: cosa dovrebbe dire di così brutto e peccaminoso?", ha concluso Alajmo. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

