Tale e quale show, Carlo Conti col coronavirus conduce dal divano: "Ciao, Nello". La commozione di Loretta Goggi

Ancora malconcio ma sorridente, Carlo Conti si collega da casa con Tale e quale show per condurre il programma campione di ascolti di Raiuno direttamente in maglietta sul divano. Positivo al coronavirus, il conduttore fiorentino è stato costretto al ricovero in ospedale perché le sue condizioni di salute erano peggiorate e non più compatibili con l'isolamento domiciliare, Dopo qualche giorno di spavento, Conti è tornato a casa: "Non scendo le scale e non esco dall’ascensore però ci sono. Eccoci qua, sono tornato!", ha esordito scherzando col pubblico. "È stato un periodo un po’ difficile e voglio ringraziare tutti voi dell’affetto. Il mio primo pensiero va a tutti coloro che sono negli ospedali che stanno combattendo questo virus, ai malati ma soprattutto ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutti i volontari che lavorano ogni giorno per combattere questo virus. E vi dico, non è una stupidaggine, non è come si dice in toscano una bischerata. È un virus subdolo che arriva quando meno te lo aspetti e si insinua in te".

Poi il saluto commovente a un compagno di malattia. "Voglio mandare un saluto speciale in particolare al mio amico Nello, che ha condiviso con me la camera dell’ospedale per una settimana e finalmente anche lui oggi è a casa". Evidente la commozione dei giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con Gabriele Cirilli.

