Grande Fratello Vip, crollo emotivo per Adua Del Vesco. La mamma la fa piangere: "Sei brutta?"

Francesco Fredella 14 novembre 2020 a

a

a

Tanta commozione in diretta al Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco piange di nuovo senza freni. E quando rivede sua madre parte il festival delle emozioni. “Sei una ragazza meravigliosa. Non voglio più sentirti dire che sei brutta e che non ti piace il tuo aspetto fisico”, dice la madre di Adua. Che scoppia in lacrime. “Devo chiederle perdono perché spesso le ho dato colpe che non ha. Non se le merita, mi ha sempre supportato nel bene e nel male. Non è facile dirlo, ma aveva un disturbo, io non ero me stessa, ero diventata aggressiva nei confronti di mia mamma”, replica Adua durante il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Piange ed è molto provata dalla situazione che ha vissuto.

“Ma che avete mandato in onda?”. Barbara d'Urso sconvolta con la regia di Canale 5: “Roba porno”



Ti preoccupi di te stessa, non ti senti all’altezza delle situazioni. Perché non pensi più a te?”. Lei replica: “Forse hai ragione. Credo sia cambiato qualcosa dentro di me, sto raggiungendo una pace interiore, cosa che ho ricercato tantissimo negli anni. Le persone che mi amano fuori saranno felici di vedermi così sorridente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.