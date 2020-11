Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma: “Pensavi che te la davo?”. Sotterrato Enock Balotelli: gli sms compromettenti

14 novembre 2020 a

Selvaggia Roma ha sconvolto gli equilibri del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In particolare l’influencer ha mandato nel pallone Enock Balotelli, affermando che tra i due c’è stata una storiella estiva: lui sarebbe voluto andare oltre dopo una serata in discoteca, ma lei sostiene di non aver voluto e di aver poi scoperto che lui in realtà era fidanzato. Ovviamente Enock ha negato tutto, ma il racconto della Roma è parso piuttosto convincente, anche perché a suo dire avrebbe salvato anche dei messaggi compromettenti che i due si sono scambiati su Instagram in quel periodo e che quindi confermerebbero che qualcosa c’è stato. “Mi volevi in albergo - ha sostenuto Selvaggia - ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire che è vero”. In piena notte Enock si è poi confidato con Andrea Zelletta e ha ammesso che effettivamente quei messaggi esistono davvero: a inviarli però non sarebbe stato lui ma un suo amico. Una difesa che appare un po’ debole…

