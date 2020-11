Non è l'Arena, Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca: "Ha passato l'estate a insultarmi. Piccolo uomo"

16 novembre 2020 a

"Ha passato l'estate a insultarmi, mi ha chiamato caprone, venditore di cocco". A parlare è Matteo Salvini che, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha puntato il dito contro Vincenzo De Luca. "Ha insultato me e tutta Italia perché lui era un genio e avrebbe risolto i problemi del mondo e della Campania". Il leader della Lega ha ricordato anche che durante la sua visita a Salerno nei mesi scorsi, il padiglione Covid, "per cui in Campania hanno speso un sacco di soldi", era chiuso. Salvini allora chiese cosa sarebbe successo in caso di seconda ondata, ma - come lui stesso ha spiegato - arrivarono altri insulti. "A me interessa risolvere i problemi. De Luca è un piccolo uomo e non ho voglia di litigare con lui e mi dispiace per i napoletani e i campani, perché l'immagine di quella morte al Cardarelli ha fatto il giro del mondo".

