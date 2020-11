Grande Fratello Vip, Matilde Brandi minacciata: "Stupro le tue figlie e poi le sciolgo nell'acido", violenza inaudita

16 novembre 2020 a

Matilde Brandi non ha fatto una gran figura al Grande Fratello Vip, ma una cosa è essere ritenuta antipatica e poco credibile, un’altra è odiarla a tal punto da minacciare con violenza inaudita non solo lei ma anche le sue due figlie. È quanto accaduto sui social della Brandi, alla quale va tutta la nostra solidarietà e l’invito ad andare fino in fondo a questa faccenda per porre un freno a questi leoni da tastiera che pensano di poter vomitare qualsiasi schifezza. Di seguito il messaggio ricevuto da Matilde, che ha fatto inorridire tutti i veri fan del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: “Sei una falsa di m***a, sei una povera burina coattona che non valorizza chi ti è stata vicina lì degno. Vergognati, spero che Dayane ti sputi in faccia quando saprà la verità, se ti vedo a Roma ti giuro ti uccido le tue figlie con l’acido muriatico, stai attenta ti avverto perché so dove vivi. Ricordati, guardati dietro le spalle insieme a Zelletta, tu sei una battona di due soldi, quelle gemelle da stuprare”.

