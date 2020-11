L'Aria che Tira, l'affondo di Peter Gomez: "I medici che si sono rivolti al Tar del Lazio sono dei vigliacchi"

17 novembre 2020 a

"I medici che si sono rivolti al Tar del Lazio sono dei vigliacchi", l'affondo arriva da Peter Gomez del Fatto Quotidiano, ospite a L'Aria che Tira. Commentando la decisione del tribunale di accogliere il ricorso di alcuni medici di base, che si sono opposti all'obbligo di andare a visitare i malati Covid a casa, il giornalista ha detto: "Quando decidi di fare il medico sai che ci sono dei momenti in cui anche la tua vita potrà essere a rischio, però potevi decidere di fare un'altra cosa, nessuno ti obbligava". A tal proposito Gomez ha ricordato che quello ospedaliero non è l'unico settore a rischio, c'è anche quello della logistica e alimentare: "L'Inps ci ha detto, non più di un mese fa, che sono morti 13mila lavoratori. Molti si sono infettati durante la prima fase, lavorando a 800, 900, 1000 euro al mese. Erano italiani che avevano la coscienza di far parte di una comunità". Secondo il giornalista, adesso bisogna agire e non lamentarsi: "Quando la patria chiama, il cittadino risponde. Questo riferito non solo ai medici, ma anche ai politici, ai presidenti di regione, agli amministratori locali e nazionali. Questo non è più il momento delle polemiche e della confusione, è il momento di rispondere Signorsì".

